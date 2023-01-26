استقبال قرابة ١٠٢ مليون زائر ومُصَلٍّ بالمسجد النبوي من بداية عام ١٤٤٤هـ

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أنه منذ بداية العام ١٤٤٤هـ، استقبل المسجد النبوي قرابة ١٠٢ مليون زائر ومُصَلٍّ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التي ساهمت في إتمام زيارتهم، وجهود مبذولة من وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي، ليؤدوا شعائرهم بكل يسر وسهولة.