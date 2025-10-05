بالصور .. ورود وعبارات شكر وتقدير .. 1800 مدرسة بالطائف تحتفل بـ 27 ألف معلم ومعلمة في يومهم العالمي

وأجمعَ المعلمين "خالد بن سراج الزهراني ، وابراهيم بن حميد الهذلي، واحمد بن عابد الطلحي" على أن هذا اليوم الذي يشهد الاحتفال بهم وبقية زملائهم من المعلمين والمعلومات يظل حافزًا لهم ، وتقديرًا لما يقدمونه ، وقالوا : "هي أعظم رسالة نقوم بها ونفخر بتأديتها ، فقد أمضينا سنوات عديدة همنا فيها الطالب ، فقد رأينا الكثير ممن قمنا بتعليمهم وهم في مواقع مميزة ، وذلك أدخل السرور والسعادة لأنفسنا ، كون هذا هو الهدف الذي نسعى عليه ليكون فردًا خادمًا لهذا الوطن".