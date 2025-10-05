بالصور .. ورود وعبارات شكر وتقدير .. 1800 مدرسة بالطائف تحتفل بـ 27 ألف معلم ومعلمة في يومهم العالمي

احتفلت صباح اليوم أكثر من 1800 مدرسة في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، بأكثر من 27 ألف معلم ومعلمة بيوم المعلم، الذي يصادف الخامس من شهر أكتوبر من كل عام، بالعديد من الفعاليات والبرامج؛ تأكيدًا لمكانة المعلم والدور الرائد الذي يقوم به والرسالة السامية التي يقدمها.
وأكد المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي الغامدي ، أهمية المناسبة في إبراز جهود المعلمين والمعلمات وعطاءاتهم في صناعة القدرات البشرية وقيادة المستقبل، منوهًا بدعم القيادة الحكيمة -حفظها الله- للتعليم.
وأضاف "الغامدي": إن المعلّمين واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت أثبتوا ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ رفع نواتج التعلم وتحويل اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻜﺒﺮى إﻟﻰ ﻓﺮص ﻟﻠﻨﺠﺎح، ودورﻫﻢ ﺣﺎﺳﻢ في تطوير التعليم وفق رؤية 2030.
وأكد أن الإدارة العامة للتعليم في الطائف قد اعتمدت خطة عامة للاحتفاء بيوم المعلم وفق توجيهات وزارة التعليم، تتضمّن العديد من البرامج والفعاليات، والتي ستُنفذ بجميع المدارس للبنين والبنات وفق التعميم المنظم للاحتفاء بهذه المناسبة.
وبين "الغامدي" أن أكثر من 1800 مدرسة ستحتفل بالمعلم؛ إيمانًا منها بكونه إحدى الركائز الأساسية والمهمة في المنظومة التعليمية؛ تقديرًا وعرفانًا بالدور التنموي والرائد الذي يقوم به في تعليم وإعداد أجيال المستقبل على مدى خمسة أيام .
واستقبل الكثير من الطلاب والطالبات مُعلميهم ومعلماتهم بالورود التي تحمل عبارات الشكر والتقدير، فيما خُصصت الإذاعة المدرسية بالطابور الصباحي للحديث عن مكانة المعلم ودوره في إيصال الرسالة التعليمية.
وبحضور المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي ، احتفلت الإدارة العامة للتعليم في الطائف صباح اليوم بيوم المعلم وبمشاركة عدداً من الطلاب والمعلمين صاحب ذلك تكريم عدداً من المعلمين والمعلمات وتدشين رابط شهادات الشكر لجميع المعلمين والمعلمات ، وشركاء النجاح .
وبدأ الحفل بكلمة للدكتور الغامدي قال فيها :"إن احتفالنا بكم معلمينا ومعلماتنا لا يقف عند هذا اليوم وهذه الذكرى مع أهميتها وقيمتها العالية؛ فنحن فخورون بكم، ممتنون لجهودكم، ونسمو ونحن ننظر لكم جنوداً لوطننا، الذي أعطى ويعطي المعلم مزيداً من العناية والاهتمام" .
وأضاف الغامدي :" احتفال اليوم تفعيل لمناسبة عالمية نشارك بها دول العالم الاحتفاء بيوم المعلم الذي أقرتهُ منظمة اليونسكو الدولية التي تعتبر بلادكم عضواً مؤسساً فيها وموقعاً على ميثاقها للتذكير بقيمة المعلم ومكانته ودوره الريادي في مسيرة النماء والعطاء" .
كما شكرَ مدير ابتدائية الامام البخاري بالطائف حامد بن ضيف الله الزايدي ، زملائه المعلمين ، وأبرز دورهم في تعليم النشء ، مشيدًا بجهودهم وما يقدمونه لتعليم الأبناء الطلاب.
وأجمعَ المعلمين "خالد بن سراج الزهراني ، وابراهيم بن حميد الهذلي، واحمد بن عابد الطلحي" على أن هذا اليوم الذي يشهد الاحتفال بهم وبقية زملائهم من المعلمين والمعلومات يظل حافزًا لهم ، وتقديرًا لما يقدمونه ، وقالوا : "هي أعظم رسالة نقوم بها ونفخر بتأديتها ، فقد أمضينا سنوات عديدة همنا فيها الطالب ، فقد رأينا الكثير ممن قمنا بتعليمهم وهم في مواقع مميزة ، وذلك أدخل السرور والسعادة لأنفسنا ، كون هذا هو الهدف الذي نسعى عليه ليكون فردًا خادمًا لهذا الوطن".