"التجارة": السجن والتشهير والإبعاد لأفغاني ارتكب جريمة التستر في المطاعم

ونشرت الوزارة منطوق الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن السجن لمدة أربعة أشهر، وغرامة مالية عشرة آلاف ريال، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقته.