للاستفادة من "توكلنا".. إبرام مذكرة تفاهم بين "سدايا" وهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التعاون الوثيق والتكامل بين الجهات والهيئات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة والمتناغمة مع رؤية المملكة 2030، وفي إطار جهود "سدايا" في دعم مبادرات التحول الرقمي، وتعزيز الجهود المشتركة مع مختلف الجهات الحكومية؛ للوصول إلى خدمات نوعية متقدمة تكون التعاملات فيها رقمية، وتتم بكل يسر وسهولة.