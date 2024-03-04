للاستفادة من "توكلنا".. إبرام مذكرة تفاهم بين "سدايا" وهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز

وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم، مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية؛ وذلك بهدف إتاحة استعراض تصاريح الدخول للمحمية عبر تطبيق "توكلنا".
جاء ذلك خلال مشاركة "سدايا" في النسخة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب" الذي يقام تحت شعار "آفاق جديدة" خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024م، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، وسدايا شريك الذكاء الاصطناعي الإستراتيجي للمؤتمر.
ووقّع المذكرة من قبل "سدايا" مدير الإدارة العامة للتخطيط والأداء لمنظومة توكلنا المهندس عبدالله بن متلع القحطاني، وعن الهيئة رئيس قطاع الخدمات المشتركة الدكتور فيصل بن مبارك السعدي.
وتمثّلت أوجه التعاون بالمذكرة في إتاحة خدمة استعراض بطاقات العمل لموظفي هيئة محمية الملك عبدالعزيز عبر تطبيق "توكلنا"، وبحث أوجه التعاون في مجالات الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة والخدمات الإلكترونية لتطبيق "توكلنا"، وبحث إمكانية الاستفادة من البيانات وخدمات التكامل في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التعاون الوثيق والتكامل بين الجهات والهيئات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة والمتناغمة مع رؤية المملكة 2030، وفي إطار جهود "سدايا" في دعم مبادرات التحول الرقمي، وتعزيز الجهود المشتركة مع مختلف الجهات الحكومية؛ للوصول إلى خدمات نوعية متقدمة تكون التعاملات فيها رقمية، وتتم بكل يسر وسهولة.