أماكن شواء وممرات مشاة وجمال.. "وجهة شاطئية فريدة" تشاهدها في الخبر "صور"

وقالت البلدية، عبر حسابها على منصة "إكس": إن الشاطئ الرملي يقام على امتداد كورنيش الخبر وبواجهة بحرية يزيد طولها على 230م، ويتميز بتوفر المساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء التي تزيد مساحتها على 6800م2، وممرات للمشاة وأماكن جلوس وأخرى للشواء، ومواقف لأكثر من 80 سيارة، إضافة إلى عناصر الإضاءة الجمالية.