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أماكن شواء وممرات مشاة وجمال.. "وجهة شاطئية فريدة" تشاهدها في الخبر "صور"

13 ألف م2 تعزز مقومات الجذب السياحي.. "مساحات مفتوحة ومسطحات خضراء"
أماكن شواء وممرات مشاة وجمال.. "وجهة شاطئية فريدة" تشاهدها في الخبر "صور"

أعلنت بلدية الخبر، أن العمل على استحداث وجهة شاطئية رملية منفردة ذات طابع بيئي، يدعم مكتسبات الخبر في مجال الاستدامة ويحظى بأهمية بيئية عالية؛ وذلك على مساحة تزيد على 13 ألف م2؛ مما يسهم في تعزيز مقومات الجذب السياحي وإيجاد معلم جديد لزوار الخبر.

وقالت البلدية، عبر حسابها على منصة "إكس": إن الشاطئ الرملي يقام على امتداد كورنيش الخبر وبواجهة بحرية يزيد طولها على 230م، ويتميز بتوفر المساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء التي تزيد مساحتها على 6800م2، وممرات للمشاة وأماكن جلوس وأخرى للشواء، ومواقف لأكثر من 80 سيارة، إضافة إلى عناصر الإضاءة الجمالية.

بلدية الخبر
وجهة شاطئية رملية

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