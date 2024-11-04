"معرض البناء السعودي" يقدم لزواره أحدث المنتجات والحلول المبتكرة في قطاع البناء والتشييد
يتيح معرض البناء السعودي، في نسخته الـ34، لزواره فرصة فريدة للاستفادة من أحدث التقنيات والمواد المستخدمة في قطاع البناء،
وخلال جولة لصحيفة “سبق” في المعرض، أكد رائد الأعمال محمد بن أحمد اليحيى على أهمية استغلال الشباب السعودي للفرص التي تتيحها المملكة لدعم رواد الأعمال، مشيراً إلى أن شركته تقدم منتجات تلبي احتياجات المطورين العقاريين والمقاولين المحليين بجودة عالية وأسعار تنافسية.
وأضاف أن بيئة الأعمال في المملكة تشهد دعماً غير مسبوق من الدولة، ما يعزز الفرص أمام القطاع الخاص للإسهام في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، لافتاً بأن هذا المعرض يأتي كجزء من الجهود المتسارعة لدعم ريادة الأعمال المحلية، حيث توفر وزارة التجارة وهيئة “منشآت” فرصاً متنوعة للأفراد للاستثمار وتأسيس مشاريعهم الخاصة.
ودعا "اليحيى" الشباب السعودي للاستفادة من هذا الدعم والمضي قدماً في تنفيذ أفكارهم بما يحقق التنمية المستدامة للقطاع العمراني.
وأشار "اليحيى" قائلاً: “في ظل توجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نرى بيئة محفزة للابتكار والنمو في المملكة، ما يجعلها وجهة رائدة للمستثمرين ورواد الأعمال الطموحين”، معرباً عن أمله في أن يسهم المعرض في تعزيز الفرص المستقبلية لقطاع البناء في المملكة.
ويستمر معرض البناء السعودي 2024 د حتى يوم الخميس المقبل ويستقبل الزوار يومياً من الساعة 3 عصراً وحتى 11 مساءً، ليتيح لهم فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال البناء، وتوفير أحدث التطورات واستكشاف إمكانيات تحويل البيئة العمرانية واستدامتها، والاستفادة من التقنيات الذكية لبناء مستقبل مبتكر ومستدام، حيث يضم مشاركة مجموعة واسعة من القطاعات المتخصصة في تقنيات ومواد البناء، التصميمات الداخلية والتشطيبات، تكنولوجيا الحجر، الألمنيوم، الأبواب، الواجهات، الزجاج والنوافذ، المعدات الثقيلة، الإضاءة والتجهيزات، الكهرباء والطاقة البديلة، وتقنيات المياه.