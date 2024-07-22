"الخطيب" يرعى توقيع عقد 500 مقعد تدريب منتهٍ بالتوظيف بشركة البحر الأحمر

يُذكر أن وزارة السياحة تعمل على تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في القطاع السياحي؛ حيث أطلقت الوزارة مبادرة التعليم السياحي التي شملت 8 برامج تعليمية تطبيقية مع 7 جامعات وطنية، كما أطلقت الوزارة برنامج رواد السياحة أحد مبادرات "أهلها" الذي يتضمن توفير 500 ألف فرصة تدريبية لأبناء وشابات الوطن العاملين في القطاع السياحي، كما قامت الوزارة ضمن مبادرة "رواد السياحة 2" بتدريب أكثر من 100 ألف شاب وشابة من العاملين في القطاع خلال العام الماضي 2023م.