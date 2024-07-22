"الخطيب" يرعى توقيع عقد 500 مقعد تدريب منتهٍ بالتوظيف بشركة البحر الأحمر

رعى وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب في جدة اليوم، توقيع عقد تدريب مهني مُنتهٍ بالتوظيف بين شركة البحر الأحمر الدولية وأكاديمية بنيان، وكلية البترجي الطبية، وضمن برنامج (صيف السعودية)؛ حيث تتضمن المذكرة إتاحة 500 مقعد تدريب مهني منتهٍ بالتوظيف بشركة البحر الأحمر الدولية؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين الطاقات وتنمية قدرات الكوادر الشبابية الوطنية.
وأكد حرص الوزارة على إتاحة الفرص الوظيفية المتميزة لأبناء وبنات الوطن في القطاع السياحي؛ مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعي وزارة السياحة في دعم البرامج التطبيقية النوعية المحققة لتمكينهم من العمل في قطاع السياحة الواعد.
ويهدف البرنامج الذي يقدم لأول مرة على متن الكروز الأوروبي والمعتمد من جامعة بليموث البريطانية وديل كارنجي، وبإشراف جامعة أم القرى إلى تزويد العاملين في المنتجعات الساحلية الفاخرة ووكالات السفر بالمهارات المهنية اللازمة المتسقة مع المعايير الوطنية المهنية للمهارات في قطاع السياحة؛ وذلك لتقديم تجربة استثنائية لزوار صيف السعودية.
يُذكر أن وزارة السياحة تعمل على تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في القطاع السياحي؛ حيث أطلقت الوزارة مبادرة التعليم السياحي التي شملت 8 برامج تعليمية تطبيقية مع 7 جامعات وطنية، كما أطلقت الوزارة برنامج رواد السياحة أحد مبادرات "أهلها" الذي يتضمن توفير 500 ألف فرصة تدريبية لأبناء وشابات الوطن العاملين في القطاع السياحي، كما قامت الوزارة ضمن مبادرة "رواد السياحة 2" بتدريب أكثر من 100 ألف شاب وشابة من العاملين في القطاع خلال العام الماضي 2023م.