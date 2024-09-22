في يوم "الوطن".. "الشنبري" يرسم مشهد المملكة الاقتصادي: 8 منجزات جعلتنا منافسين عالمياً

وتابع، أن ثاني المنجزات هو تدني مستويات البطالة بين المواطنين إلى أقل مستوياتها تاريخياً الى 7.6 في عام 2024 مقارنة بـ12.8 في عام 2017، بجانب ارتفاع نسبة تملك السكن للمواطنين إلى 63% بعد إقرار تنظيمات جوهرية وتشريعات مهمة وإطلاق سلسلة مبادرات كبيرة تدعم تملك المواطن للسكن بسهولة عن ذي قبل، ثم رابعاً إطلاق وزارة السياحة، الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وتم من خلالها الوصول إلى أبعد من المستهدف أكثر من 109 ملايين سائح في عام 2023 من خلال مبادرات نوعية في هذا المجال.