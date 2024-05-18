يواصل تجويد أعماله.. "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزيةَ الخطط التشغيلية لموسم الحج

وأوضح مدير عام المركز عبدالله سندي، أن المركز قدّم من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية العديدَ من البرامج، تضمّنت حقيبة ترحاب المعتمدة من وزارة الحج والعمرة، والتعريف بمنصة أرشدني، والتدريب على الاستخدام الأمثل للخرائط في إيصال الحافلات، إضافة إلى التدريب على المسار الإلكتروني التابع لأنظمة وزارة الحج والعمرة؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة للحجيج، مشيرًا إلى أنّ المركز يعمل بمنظومة ذكية متطورة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.