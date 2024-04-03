بأصوات الرعد والبرق.. أمطار غزيرة على العاصمة الرياض الآن

وتوقّع المركزُ الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى؛ أن الفرصة لا تزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية متوسّطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من جنوب غرب المملكة وأجزاء من منطقة الرياض.