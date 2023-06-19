محليات

"تداوي الصحية" تشارك في استقبال ضيوف الرحمن في استراحة الحجاج بالوديعة

قامت بتوزيع الكراسي المتحركة والأدوات الصحية على حجاج اليمن
"تداوي الصحية" تشارك في استقبال ضيوف الرحمن في استراحة الحجاج بالوديعة

شاركت جمعية تداوي الصحية بشرورة في استقبال ضيوف الرحمن في استراحة الحجاج في الوديعة مع عددٍ من المتطوعين والمتطوعات، حيث قامت الجمعية بتوزيع الكراسي المتحركة لكبار السن والأدوات الصحية لنظافة الجسم وصحة الفم.

وصرّح مدير الجمعية مسعد بن مبارك الصيعري بأن الجمعية كان لها شرف المشاركة في تقديم خدماتها لضيوف الرحمن القادمين من دولة اليمن ضمن الاختصاصات مع زملائهم من سائر الجهات الحكومية.

وشكر مدير الجمعية الأمير جلوي بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران ونائبه الأمير تركي بن هذلول ومتابعة وإشراف من محافظ شرورة موفق العنزي، على دعمهم الكبير لأنشطة الجمعية.

حج 1444
جمعية تداوي الصحية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org