"تداوي الصحية" تشارك في استقبال ضيوف الرحمن في استراحة الحجاج بالوديعة

شاركت جمعية تداوي الصحية بشرورة في استقبال ضيوف الرحمن في استراحة الحجاج في الوديعة مع عددٍ من المتطوعين والمتطوعات، حيث قامت الجمعية بتوزيع الكراسي المتحركة لكبار السن والأدوات الصحية لنظافة الجسم وصحة الفم.