"تداوي الصحية" تشارك في استقبال ضيوف الرحمن في استراحة الحجاج بالوديعة

شاركت جمعية تداوي الصحية بشرورة في استقبال ضيوف الرحمن في استراحة الحجاج في الوديعة مع عددٍ من المتطوعين والمتطوعات، حيث قامت الجمعية بتوزيع الكراسي المتحركة لكبار السن والأدوات الصحية لنظافة الجسم وصحة الفم.
وصرّح مدير الجمعية مسعد بن مبارك الصيعري بأن الجمعية كان لها شرف المشاركة في تقديم خدماتها لضيوف الرحمن القادمين من دولة اليمن ضمن الاختصاصات مع زملائهم من سائر الجهات الحكومية.
وشكر مدير الجمعية الأمير جلوي بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران ونائبه الأمير تركي بن هذلول ومتابعة وإشراف من محافظ شرورة موفق العنزي، على دعمهم الكبير لأنشطة الجمعية.