"قمة الرياض" حظيت بمواكبة مباشرة بدعم "الإعلام" والهيئات الإعلامية العالمية والخليجية

ودعم المركز الإعلامي المعد بمناسبة "قمة الرياض" على مدى يومين في فندق الماريوت؛ تسهيل المهمات للإعلاميين لتغطية الحدث باحترافية وتواصل مباشر بين القنوات ووكالات الأنباء في متابعة تحديثات القمة ومجرياتها في الرياض.