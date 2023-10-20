"قمة الرياض" حظيت بمواكبة مباشرة بدعم "الإعلام" والهيئات الإعلامية العالمية والخليجية

باشرت وزارة الإعلام وهيئات الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية "واس" أحداث قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان ونتائجها عبر وسائلها المتعددة، إضافة إلى تمكينها ومساندتها للجهات الإعلامية الدولية.
ودعم المركز الإعلامي المعد بمناسبة "قمة الرياض" على مدى يومين في فندق الماريوت؛ تسهيل المهمات للإعلاميين لتغطية الحدث باحترافية وتواصل مباشر بين القنوات ووكالات الأنباء في متابعة تحديثات القمة ومجرياتها في الرياض.
وأسهمت أكثر من ٧٠ جهة إعلامية دولية في نقل الحدث على مستوى عالمي بمساعدة التجهيزات والإمكانيات العالية المساعدة للإعلام الدولي بالمركز.
وشهدت أروقة المركز الإعلامي لـ"قمة الرياض" بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، مشاركة إعلاميين وكتاب ومتخصصين في الشؤون السياسية والاقتصادية من دول المجلس لتغطية الحدث.
وأكد المشاركون من مختلف الأجهزة الإعلامية "المرئية والمسموعة والمرئية" بدول المجلس، أهمية مواكبة إعلام المنظومة للتوجه الإستراتيجي في إطار رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك الهادفة إلى تفعيل الشراكات الإستراتيجية لمجلس التعاون إقليمياً وعالمياً.