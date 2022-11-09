شركة "معنا" للاستثمار تستحوذ على مشروع "متقن" للخدمات اللوجستية

وقّعت شركة "معنا" للاستثمار، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر من عام 2022، اتفاقية مع مشروع "متقن التوصيل" للخدمات اللوجستية؛ حيث يتم بموجبه استحواذ شركة "معنا" على مشروع "متقن" بنسبة 50%.
وكان توقيع الاتفاقية في مقر شركة "معنا" للاستثمار بالرياض؛ حيث حضر الأستاذ فيصل بن سعد القرنين رئيس مجلس إدارة شركة "معنا" للاستثمار ممثلًا لها، وممثلًا لمشروع "متقن" رئيسُ مجلس إدارتها الأستاذ عبدالله مقعد السبيعي.
وتهدف شركة "معنا للاستثمار" إلى تطوير المشروع وتحويله إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال يصل إلى 40 مليون ريال.
من جهته صرّح الأستاذ عبدالله السبيعي بأن الشركة تمتلك وكالة سيارات صينية تعمل بالطاقة الكهربائية، إضافة إلى الدراجات النارية والشاحنات الصغيرة الكهربائية أيضًا؛ حيث ستقدم شركة "متقن" خدماتها اللوجستية لمشاريع الشركة واتفاقاتها المبرمة؛ وذلك حرصًا من الشركة على توجهها لخدمة البيئة المجتمعية بتشغيل سيارات صديقة للبيئة إنفاذًا لرؤية المملكة 2030.
الجدير بالذكر أن مشروع "متقن" يمتلك عدة عقود مع شركات وتطبيقات رائدة في المجال اللوجستي والتجارة الإلكترونية، ومن ضمنها تشغيل تطبيق "معنا".