شركة "معنا" للاستثمار تستحوذ على مشروع "متقن" للخدمات اللوجستية

وقّعت شركة "معنا" للاستثمار، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر من عام 2022، اتفاقية مع مشروع "متقن التوصيل" للخدمات اللوجستية؛ حيث يتم بموجبه استحواذ شركة "معنا" على مشروع "متقن" بنسبة 50%.