5 كجم من الشعر والأسنان.. استئصال ورم ضخم من بطن مريضة بالقصيم

تمكّن أطباء جراحة متخصصون بمستشفى المذنب، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، من إنهاء معاناة مريضة في بداية العقد الثالث من العمر، بعد نجاحهم في استئصال ورم كبير كامن في البطن.
وأوضح التجمع، أن المريضة راجعت المستشفى وهي تعاني من آلام وأعراض مبهمة في البطن منذ فترة طويلة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية وعمل الأشعة اللازمة لها؛ تَبين وجود كتلة على المبيض الأيسر تملأ الحوض والبطن قُطرها ٣٥ سم.
ولفت إلى أن الأطباء قرروا -بعد معاينة نتائج الفحوصات- تنويم المريضة لإجراء عملية جراحية لها، تم من خلالها استئصال الكتلة التي كانت تزن ٥.٢ كيلوجرام، وتحتوي بداخلها على تكتلات وشعر وأسنان مما يُعرف بـ"كيس عجائبية"، وقد تكللت العملية بالنجاح.
وغادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة دون أي مضاعفات تذكر.
يُذكر أن قسم الأشعة بمستشفى المذنب أجرى أكثر من 10 آلاف فحص في الربع الثالث من عام 2023، كما أنجز المستشفى أكثر من 530 عملية جراحية ونفذ أكثر من 20 ألف تصوير بالأشعة خلال النصف الأول من عام 2023م.