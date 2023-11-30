5 كجم من الشعر والأسنان.. استئصال ورم ضخم من بطن مريضة بالقصيم

يُذكر أن قسم الأشعة بمستشفى المذنب أجرى أكثر من 10 آلاف فحص في الربع الثالث من عام 2023، كما أنجز المستشفى أكثر من 530 عملية جراحية ونفذ أكثر من 20 ألف تصوير بالأشعة خلال النصف الأول من عام 2023م.