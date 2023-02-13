مغامرات تفوق الخيال وتجارب مشوقة خلال التزلج الشراعي في "يام بيتش"

ويُعد التزلج الشراعي أحد أهم الأنشطة الحركية على الماء وركوب الأمواج، حيث يستخدم لوح التزلج الشراعي قوة الرياح مع طائرة ورقية كبيرة يمكن التحكم فيها ليتم دفعها عبر الماء، وتُدار من خلال حصد طاقة الرياح باستخدام الشراع من أجل دفع وتحريك اللوح على سطح الماء وضبط لوح التزلج تبعًا لاتجاه الريح من أجل تحريك اللوح بواسطة قوة الرياح.