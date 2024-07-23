بواكير التمور تنعش سوق المدينة الغذائية ببريدة

تشهد المدينة الغذائية ببريدة، انتعاشًا كبيرًا خلال بواكير التمور لعام 1446هـ، في المبيعات وحركة تسويقية نشطة من قِبَل المستهلكين، وهو بداية جديدة لرحلة حصاد موسم التمور الذي يمثل بعدًا اقتصاديًّا وعمقًا غذائيًّا على النطاق الوطني والمحلي بما تتصف به المملكة من ميزات تجعلها تتصدر المشهد الغذائي والاقتصادي في قطاع النخيل على مستوى العالم.