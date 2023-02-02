"الصحة" و"الحج" توقعان مذكرة تعاون لتنفيذ المبادرات الإبداعية

وقعت وزارتا الصحة، والحج والعمرة، اليوم، مذكرة تعاون مشترك تهدف لتعزيز مفهوم الإبداع والابتكار، من خلال إقامة فعّاليات ذات صلة بالمجال والاستفادة من خبرات الطرفين في تنفيذ المجالات التعاونية، إضافة إلى وضع، وتنفيذ خطة البرامج، والمبادرات الإبداعية، والمشاريع، والدورات التدريبية، وورش العمل ذات الصلة بالإبداع والابتكار الصحي في الحج والعمرة.