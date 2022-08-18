"البلطان": أبها ودعت "كآبة المساء".. ورؤية ولي العهد ستحولها لمزار عالمي

توقع رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، أن تتحول مدينة أبها إلى وجهة سياحية عالمية مع بدء تنفيذ رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مشيرًا إلى أن الجنوب تطور تطورًا كبيرًا وأصبح مزارًا عالميًا.
وتفصيلا،ً قال "البلطان"، في فيديو متداول: "زرت الجنوب في العام 1398 هجريًا، والتطور الذي أراه حاليًا كبيرًا جدًا، فأنا أعرف الجنوب جيدًا"، مضيفًا أنه استمتع بالجولة الحالية في الجنوب الذي أصبح مزارًا عالميًا.
وأضاف: "اهتمام سمو ولي العهد بجنوب المملكة وبالأخص مدينة أبها، سيجعلها تتحول إلى مزار عالمي ووجهة سياحية عالمية"، مشيرًا إلى أن "أبها يتوفر بها كل المقومات التي تجعلها عالمية".
وتابع: "كان يقال قديمًا إن أبها كئيبة بالمساء، ولكن الآن أصبحت بها أماكن جميلة تذهب إليها، أصبح بها منافذ وأسواق وهناك أمور أعطتها جودة للحياة، ومع بدء تنفيذ رؤية ولي العهد ستتحول إلى منطقة عالمية".
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد أطلق العام الماضي، إستراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار "قمم وشيم" والتي تهدف إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة؛ لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة؛ لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام، معتمدة في ذلك على مكامن قوتها من ثقافة وطبيعة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
وأعلن ولي العهد أن إستراتيجية عسير تهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030، وذلك باستغلال المقومات السياحية الهائلة في المنطقة التي سَتُستثمَر من خلال مشروعات سياحية نوعية؛ لإبراز قممها الشامخة إلى جانب التنوّع الجغرافي والطبيعي فيها، وكشف الثراء الثقافي والتراثي لها.