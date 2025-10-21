أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة استعدادًا لحج 1447هـ

وأوضحت الأمانة أن استقبال الطلبات سيبدأ اعتبارًا من اليوم 29 / 04 / 1447هـ عبر منصة تأهيل المتعهدين: https://easha.hmm.gov.sa/auth/login، داعية الجهات الراغبة في تقديم خدمات الإعاشة إلى المبادرة باستكمال وتحديث بياناتها وفق متطلبات التأهيل المعتمدة، مع الالتزام بالضوابط الفنية والإدارية المحددة لاعتماد الطلبات.