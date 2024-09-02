محليات

تفاصيل بالأرقام.. 15 ملياراً حجم مساهمة قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي بالمملكة

كشف فيها "التواصل الحكومي" عن "أبرز مؤشرات القطاع الاقتصادية والكوادر العاملة"
تفاصيل بالأرقام.. 15 ملياراً حجم مساهمة قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي بالمملكة
تم النشر في

كشف مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة، مشيراً إلى أن حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بلغ أن 15.6 مليار ريال.

وأوضح المركز، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن قطاع الأمن السيبراني في المملكة يشهد نمواً متواصلاً؛ حيث بلغ حجم سوق الأمن السيبراني عام 2023، 13.3 مليار ريال، فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 15.6 مليار ريال، بينما وصلت كوادر الأمن السيبراني في القطاع إلى 19.6 ألف عامل.

وبلغت نسبة المنتجات والحلول من إجمالي حجم السوق 56%، فيما وصل عدد مقدّمي منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني المسجلين لدى الهيئة 353 كادراً، وبلغت نسبة خدمات الأمن السيبراني من إجمالي حجم السوق 44%.

الأمن السيبراني
مركز التواصل الحكومي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org