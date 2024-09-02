تفاصيل بالأرقام.. 15 ملياراً حجم مساهمة قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي بالمملكة

وأوضح المركز، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن قطاع الأمن السيبراني في المملكة يشهد نمواً متواصلاً؛ حيث بلغ حجم سوق الأمن السيبراني عام 2023، 13.3 مليار ريال، فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 15.6 مليار ريال، بينما وصلت كوادر الأمن السيبراني في القطاع إلى 19.6 ألف عامل.