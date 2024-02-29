العارضة.. مستشفى الـ 45 مليونًا من دون "أشعة مقطعية".. وسفر المرضى مستمر بحثًا عنها

وقال مواطنون لـ"سبق" إن مستشفى بهذه التكلفة الكبيرة يخدم قرابة 100 ألف نسمة في العارضة ولا توجد فيه أشعة مقطعية هو أمر محير ومثير للاستغراب، لافتين إلى أنه وعلى الرغم من أهميتها في التشخيص الدقيق، خصوصًا للذين يتعرضون إلى الحوادث، إلا أن المستشفى لا يزال يفتقر لها، مشيرين إلى أن المستشفى يلجأ إلى إرسال المرضى المحتاجين إلى هذا النوع من الأشعة إلى مستشفى أبوعريش العام أو بني مالك.