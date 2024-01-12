الرئيس التنفيذي للالتزام البيئي: المملكة تتصدّر عالميًّا في الإشراف البيئي على صناعة التعدين

وأوضح "الغامدي" أن رؤية المملكة 2030 تستشرف مستقبلًا في مجال التعدين أن يكون مركزًا لتقنيات خضراء رائدة في التعدين؛ وهو ما يتطلّب دمج الإشراف البيئي بشكل كامل مع ممارسات التعدين، والتركيز على تقييم المخاطر البيئية ضمن مراحل التخطيط الأولية والمراقبة والإدارة المسؤولة للنفايات، في حين أن استمرار التطوير والتجديد في صناعة التعدين يتطلّب استثمارًا في التقنيات الخضراء والممارسات المستدامة.