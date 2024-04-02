"حافلات المدينة" يخدم أكثر من 500 ألف مستفيد منذ بداية شهر رمضان

وكان العمل بـ"حافلات المدينة" قد بدأ بنقل المصلين والزوار من أول ليلة لشهر رمضان بدءًا من الساعة الثالثة مساء وحتى بعد صلاة التراويح بساعة، وقد حددت هيئة تطوير المدينة المنورة 7 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي "ذهابًا وعودة"؛ انطلاقًا من الاستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية، وحي شطيه، وبني حارثة؛ فيما خصصت موقع مواقف السيارات في "العالية مول" لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهابًا وعودة.