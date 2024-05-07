"إغاثي الملك سلمان" يوزع 6500 سلة غذائية للمتضررين شرق خان يونس وللنازحين في محافظة النصيرات بغزة

وجرى أمس، توزيع 6500 سلة غذائية في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس- جنوبي قطاع غزة، استفاد منها 35.000 فرد، كما تمّ توزيع المساعدات الغذائية على النازحين في محافظة النصيرات- وسط قطاع غزة، استفاد منها أكثر من 10.000 فرد، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم قطاع غزة.