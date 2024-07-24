خلال 6 أشهر.. تنويم أكثر من 21 ألف مريض بـ"سعود الطبية"

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن تنويم أكثر من 21 ألف مريض خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي في المستشفى العام ومستشفى الأطفال ومستشفى النساء والولادة، بالإضافة إلى مستشفى الأسنان.