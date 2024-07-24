خلال 6 أشهر.. تنويم أكثر من 21 ألف مريض بـ"سعود الطبية"

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن تنويم أكثر من 21 ألف مريض خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي في المستشفى العام ومستشفى الأطفال ومستشفى النساء والولادة، بالإضافة إلى مستشفى الأسنان.
وأوضح مدير إدارة خدمات المرضى المنومين محمد العنزي، أن عدد المستفيدين من خدمات صالة الخروج بلغ أكثر من 4 آلاف مريض، والتي ساهمت في إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بالخروج بجودة عالية مثل تسليم الأدوية الموصوفة وتحديد المواعيد القادمة للمرضى؛ حيث رفعت من مستوى رضا المرضى وتحسين تجربة المريض.
وكانت مدينة الملك سعود الطبية قد سجلت أكثر من 348 ألف موعد في العيادات الخارجية خلال 6 أشهر؛ في حين بلغت العمليات الجراحية قرابة 10 آلاف عملية جراحية.