"المياه الوطنية" تُباشر تسرُّبًا وهبوطًا في "جفيجف الطائف" استجابة لشكوى عبر "سبق"

ودعت الشركة عملاءها الكرام إلى التواصل والإبلاغ في حال وجود أي ملاحظة عن أي أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني ( ebranch.nwc.com.sa )، أو عن طريق الرقم الموحد (8004411110)، أو من خلال تطبيق المياه على ( Apple store و Google play ).