"المياه الوطنية" تُباشر تسرُّبًا وهبوطًا في "جفيجف الطائف" استجابة لشكوى عبر "سبق"

استجابت شركة المياه الوطنية لما نقلته صحيفة "سبق" حول شكوى بعض المواطنين من وجود تسرُّب مياه، وهبوط في طبقة الأسفلت، بحي الجفيجف في محافظة الطائف.
وأوضحت الشركة لـ"سبق" أن فِرق التشغيل والصيانة باشرت الموقع فورًا ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإزالة الضرر.
وقدَّمت الشركة شكرها للصحيفة على اهتمامها بخدمة المواطن، وطرح قضاياه، مؤكدة أن هذا التعاون يُسهم في تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للسكان.
ودعت الشركة عملاءها الكرام إلى التواصل والإبلاغ في حال وجود أي ملاحظة عن أي أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني ( ebranch.nwc.com.sa )، أو عن طريق الرقم الموحد (8004411110)، أو من خلال تطبيق المياه على ( Apple store و Google play ).