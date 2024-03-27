"مجلس الجمعيات الأهلية" يطلق حملته التوعوية الرمضانية "رحلة خيرك"

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية الجمعيات الأهلية ودورها في التنمية المجتمعية ورفع مستوى الوعي المجتمعي للمتبرعين من أفراد، أو أصحاب المصلحة، أو الجهات خارج القطاع غير الربحي، وإبراز الجوانب الخفية لسير عمليات التبرع وسلسلة الإجراءات المتبعة والانضباطية العالية التي تخضع لها الجهات الخيرية، ووجود عامل الشفافية والمساءلة القانونية شرطًا أساسيًّا في عمل هذه الجهات.