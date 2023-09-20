ولي العهد: رؤيتنا طموحة وحققت مستهدفاتها بشكل أسرع.. ونسعى للوصول بالسعودية للأفضل دائمًا

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في المقابلة التي أجراها مع فوكس نيوز أن الهدف الحالي هو الوصول بالسعودية إلى الأفضل دائمًا، وتحويل التحديات إلى فرص.