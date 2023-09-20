محليات
ولي العهد: رؤيتنا طموحة وحققت مستهدفاتها بشكل أسرع.. ونسعى للوصول بالسعودية للأفضل دائمًا
أكد أن المملكة حققت أسرع نمو في الناتج المحلي بين مجموعة العشرين لعامَيْن متتاليَيْن
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في المقابلة التي أجراها مع فوكس نيوز أن الهدف الحالي هو الوصول بالسعودية إلى الأفضل دائمًا، وتحويل التحديات إلى فرص.
وأضاف سمو ولي العهد: رؤية 2030 هي رؤية طموحة، وحققنا مستهدفاتها بشكل أسرع، ووضعنا مستهدفات جديدة بطموح أكبر. مضيفًا بأن المملكة حققت أسرع نمو في الناتج المحلي من بين مجموعة العشرين لعامَيْن متتاليَيْن.