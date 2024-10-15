"أمين الطائف" يقف على المواقع الاستثمارية التي تعتزم الأمانةُ طرحها للمستثمرين ورواد الأعمال

ووجّه الزايدي بتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين في ظل توسع الأمانة في عدة مسارات لدعم المشاريع السياحية أو الخدمية من خلال طرح مواقع استراتيجية، بالتنسيق مع شركاء الأمانة بمختلف القطاعات الحكومية المختصة، مع الاستمرار في تقديم الحوافز للمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستثمارات بالمحافظة؛ حيث تم خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25% فقط، ومدة الإعفاء تصل حتى 10% من إجمالي مدة العقد، وتمديد استثمار بعض الفرص إلى 50 سنة، دعمًا للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم.