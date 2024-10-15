"أمين الطائف" يقف على المواقع الاستثمارية التي تعتزم الأمانةُ طرحها للمستثمرين ورواد الأعمال

وقَف أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي برفقة المختصين بالأمانة، على عدد من المواقع الاستثمارية التي تعتزم الأمانة طرحها للمستثمرين ورواد الأعمال خلال الفترة المقبلة، ضمن جهود دعم الاستثمار في القطاعات السياحية والخدمية لفتح خيارات أوسع أمام الأهالي والزوار والسياح في مدينة الورد، علاوةً على طرح المزيد من المبادرات والبرامج من الأمانة لدعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستغلال المساحات المتاحة في المواقع الاستثمارية والسياحية ذات الارتياد المرتفع؛ بما يعزز من مستوى الخدمات المقدمة، وتنويع الفرص الاستثمارية على مستوى المحافظة والتركيز على الاستثمارات النوعية والمتميزة ولمدد استثمار طويلة.
ووجّه الزايدي بتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين في ظل توسع الأمانة في عدة مسارات لدعم المشاريع السياحية أو الخدمية من خلال طرح مواقع استراتيجية، بالتنسيق مع شركاء الأمانة بمختلف القطاعات الحكومية المختصة، مع الاستمرار في تقديم الحوافز للمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستثمارات بالمحافظة؛ حيث تم خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25% فقط، ومدة الإعفاء تصل حتى 10% من إجمالي مدة العقد، وتمديد استثمار بعض الفرص إلى 50 سنة، دعمًا للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم.
وكان لهذه التسهيلات أثرها السريع على رفع الجاذبية الاستثمارية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وتميز القطاع الخاص في المشاركة الفاعلة بخطط التنمية والتطوير الجارية.
ويأتي هذا الدعم من أمين الطائف للاستثمارات إنفاذًا لتوجيهات وزارة البلديات والإسكان لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية ورفع الإيرادات، وتعزيز عناصر جودة الحياة للأهالي والزوار، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة؛ ترجمةً لأهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وطرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية الريادية والنموذجية النوعية، التي تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية.
يُذكر أن محافظة الطائف تُعَد من أهم المحافظات الجاذبة للاستثمارات بالمملكة، وتقدم الأمانة فرصًا استثمارية متلاحقة عبر البوابة الموحدة للاستثمار في المدن السعودية "فرص"، والتي يتم من خلالها أتمتة كل الإجراءات من الطرح وحتى الترسية للمشاريع الاستثمارية، وشهدت المحافظة خلال السنوات الأخيرة سلسلة من المشروعات الاستثمارية الرائدة لمستثمرين من الداخل والخارج، ويمكن لراغبي الاستثمار الاطلاعُ على تفاصيل الفرص الاستثمارية البلدية وغير البلدية عبر هذه البوابة الرقمية والتطبيق الذكي "فرص" بكل سهولة.