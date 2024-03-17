المفتي العام: التبرعان السخيّان من خادم الحرمين وولي عهده الأمين يُجسدان عظيم اهتمام القيادة الحكيمة في دعم الأعمال الخيرية

وقال سماحته: لقد حضّت الشريعة الإسلامية على العمل الخيري وتعزيز مناقبه لما في ذلك من خير يتقرّب به العبد إلى المولى عز وجل، ولقد قال تعالى (فاستبقوا الخيرات)، والعمل الخيري في المملكة انطلق من مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وقد حظي بدعم ولاة الأمر وتشجيعه ورعايته منذ تأسيس هذه البلاد المباركة حتى عهدنا الميمون الذي تطورت فيه أدوات العمل الخيري وتيسرت على المحسنين طرق دعم العمل الخيري ليعم نفعه على المستفيدين في إطار تكافل المجتمع وتعاضده على هذا العمل مثل: البر، والإحسان، والرحمة، والصدقة، وتفريج المكروب، وإغاثة الملهوف.