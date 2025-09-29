وزير الثقافة يعلن إنشاء جامعة الفنون في الرياض

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025 اليوم (الاثنين)، إنشاء جامعة الفنون في الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة عبدالرحمن المطوع، أن المؤتمر يهدف لبحث الفرص المستقبلية في القطاع الثقافي، وتناقش جلسات وورش العمل في المؤتمر البيئة الثقافية والاستثمار الثقافي وما يخدم هذا القطاع بشكل عام.
وأضاف المطوع أن المؤتمر يتناول ثلاث ركائز: أولها الثراء الثقافي ويركز على دور الثقافة وأهميتها في عالم الاقتصاد والأعمال، وثانيها تعزيز رأس المال ويبحث أدوات الاستثمار والتمويل بالقطاع، والثالث دور الثقافة في تعزيز التماسك المجتمعي.