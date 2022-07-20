وزير الاقتصاد: السعودية تواصل العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف العالمية المشتركة

وأشار إلى أن المملكة استهدفت زيادة مشاركة المرأة العاملة في سوق العمل إلى 30% بحلول عام 2030، إلا أنّها تجاوزت هذه النسبة حاليًا، مما يؤكد عزمها على تحقيق أهدافها، كما تطرق إلى مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.