الحمادي لـ"سبق": مؤتمر أبشر 2025 يقدّم رؤية استشرافية للتقنيات المستقبلية

وبيّن أن "هاكثون أبشر طويق" كان من أبرز مخرجات هذه الشراكة، قبل أن يُقام بعده بأسبوع "مؤتمر أبشر 2025"، الذي يضم أكثر من 80 جلسة وما يزيد على 200 ورشة عمل، بمشاركة عشرات المتحدثين، وحضور آلاف الزوار من مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب صُنّاع القرار وقادة الرأي، من أصحاب السمو والمعالي الوزراء، ورؤساء الجهات الحكومية، وكبرى شركات القطاع الخاص محليًا وعالميًا.وأشار "الحمادي"