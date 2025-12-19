الحمادي لـ"سبق": مؤتمر أبشر 2025 يقدّم رؤية استشرافية للتقنيات المستقبلية

أكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق، عبدالعزيز بن أحمد الحمادي، أن "هاكثون أبشر طويق" حقق إنجازًا عالميًا غير مسبوق بعد تحطيمه أرقامًا قياسية في عدد المشاركين، متجاوزًا 4100 مشارك خلال ثلاثة أيام فقط، ليحصد ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس، بمشاركة سعودية كاملة بنسبة 100%.
وأوضح "الحمادي" في تصريح لـ"سبق"، على هامش "مؤتمر أبشر 2025"، أن أكاديمية طويق تتشرف بالشراكة مع وزارة الداخلية في تنظيم المؤتمر، الذي يُعد امتدادًا لسلسلة من المبادرات والبرامج النوعية التي شملت 13 منطقة في المملكة، ونُفذت في أكثر من 16 مدينة، واستفاد منها أكثر من 150 ألف مستفيد عبر معسكرات تدريبية وورش عمل وبرامج تعليمية متخصصة في التقنيات الحديثة والناشئة.
وبيّن أن "هاكثون أبشر طويق" كان من أبرز مخرجات هذه الشراكة، قبل أن يُقام بعده بأسبوع "مؤتمر أبشر 2025"، الذي يضم أكثر من 80 جلسة وما يزيد على 200 ورشة عمل، بمشاركة عشرات المتحدثين، وحضور آلاف الزوار من مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب صُنّاع القرار وقادة الرأي، من أصحاب السمو والمعالي الوزراء، ورؤساء الجهات الحكومية، وكبرى شركات القطاع الخاص محليًا وعالميًا.وأشار "الحمادي"
إلى مشاركة واسعة لشركات تقنية عالمية في المؤتمر، من بينها جوجل، إنفيديا، وميتا، إضافة إلى أكثر من 20 شركة تقنية عالمية، لاستعراض التحول الرقمي محليًا وعالميًا، وتقديم محتوى تدريبي احترافي، إلى جانب شهادات معتمدة في مهارات عالية الطلب، خصوصًا في مجالات التقنيات الناشئة.
وأضاف أن الشراكة النوعية بين أكاديمية طويق ووزارة الداخلية أسهمت في تحقيق أثر علمي ومعرفي واسع على مستوى المملكة، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي للأكاديمية يتمثل في بناء القدرات التقنية الوطنية عبر برامج تطبيقية مكثفة، بعيدًا عن الطرح النظري، من خلال إطلاق مئات المعسكرات التدريبية المجانية التي تمتد من 3 إلى 9 أشهر، وتستهدف السعوديين والسعوديات من خريجي الجامعات وطلبة التعليم العام.
وكشف "الحمادي" عن مبادرات تعليمية نوعية، من أبرزها افتتاح "ثانوية الموهوبين التقنية" بالشراكة مع وزارة التعليم، كمسار تعليمي حكومي يركز على التقنيات الناشئة منذ المراحل المبكرة، بما يسهم في إعداد جيل تقني مؤهل لسوق العمل المستقبلي.
وختم "الحمادي" بالتأكيد على أن "مؤتمر أبشر 2025" يقدّم رؤية استشرافية للمستقبل، عبر جلسات متخصصة تناقش ملامح التقنيات القادمة وتأثيرها في مختلف القطاعات، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، مشددًا على حرص الأكاديمية على استقطاب ومناقشة أي تقنية مستقبلية مؤثرة؛ لضمان جاهزية المملكة ومواكبتها للتحولات التقنية العالمية.
واختُتمت، اليوم الجمعة في الرياض، فعاليات "مؤتمر أبشر 2025"، الذي جاء تحت شعار "من الابتكار إلى الميدان.. رؤية تشغيلية للأمن الذكي"، من خلال عدد من الجلسات الحوارية التي جمعت خبراء ومسؤولين ومختصين في مجالات التقنية والخدمات الإلكترونية، بهدف تبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول الرقمية.
وكان المؤتمر، الذي أُقيم بالشراكة بين وزارة الداخلية وأكاديمية طويق، قد شهد الإعلان عن 30 منتجًا وخدمة رقمية لمختلف قطاعات الوزارة، إضافة إلى إطلاق خمس خدمات رقمية جديدة عبر منصة "أبشر".
كما طُرحت خلال المؤتمر رؤى مستقبلية حول توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في العمل الأمني والخدمي، ومناقشة الاستفادة من تحليل البيانات الضخمة، وتطوير الأنظمة الذكية، ورفع مستوى الجاهزية الرقمية، إلى جانب التطرق لتحديات الأمن السيبراني وحماية الخصوصية، مؤكدين أن مواكبة التطور التقني لا تنفصل عن الالتزام بحماية المعلومات وصون الحقوق الرقمية.