المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر على قوات الأمن العراقية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف قوات الأمن العراقية شمال جمهورية العراق الشقيقة؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية.