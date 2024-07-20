"الإرشاد الزراعي" ينصح بتنظيم ريّ أشجار النخيل وتقليل الكميات تدريجيًّا بأغسطس

نصح الإرشاد الزراعي بتنظيم ري أشجار النخيل خلال شهرَيْ يونيو ويوليو، مع البدء في تقليل الري تدريجيًّا خلال شهر أغسطس، مع مراعاة عدم تقليل الري للأصناف التي تُخرف.
وأوضح المهندس راشد العصيمي أن هذين الشهرين هما وقت الذروة وأعلى كمية مياه، لتبدأ بعدها في تقليل كميات الري تدريجيًّا، أمام الأصناف التي تخرف فلا ينصح بتخفيف المياه عنها.
وأضاف الحساب التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة: أن قص السعف اليابس من العمليات الزراعية الموصى بها لخدمة أشجار النخيل، ويمكن الاستفادة من هذا السعف في تغطية أحواض النخيل للقضاء على نمو الحشائش والأعشاب.
وتابع: أنه يفضل رش مكان القطع بمبيد حشري إذا كان لا يوجد حمل، فيما يرش بالكبريت الميكروني في حال وجود ثمار؛ لحماية النخلة من الآفات الزراعية.