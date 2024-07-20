"الإرشاد الزراعي" ينصح بتنظيم ريّ أشجار النخيل وتقليل الكميات تدريجيًّا بأغسطس

نصح الإرشاد الزراعي بتنظيم ري أشجار النخيل خلال شهرَيْ يونيو ويوليو، مع البدء في تقليل الري تدريجيًّا خلال شهر أغسطس، مع مراعاة عدم تقليل الري للأصناف التي تُخرف.