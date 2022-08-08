الشرقية.. أكثر من 6 آلاف جولة رقابية لمعالجة التشوه البصري

كما ركزت فرق الميدانية للأمانة على رصد مخالفات ترك بقايا مواد البناء خارج سور المنزل أو في الأرض الفضاء، وإتلاف الشوارع والمرصوفة عند خلط الأسمنت عليها، وعدم وضع سواتر خارجية أو لوحات إرشادية أو إشارة تحذيرية، بالإضافة إلى عدم نظافة الموقع أثناء أعمال الإنشاء.