تطور للسحب الركامية.. أمطار متفاوتة على جنوب غرب المملكة

كشفت أحدث صور الأقمار الاصطناعية عن تطور للسحب الركامية على أجزاء عدة من مرتفعات جنوب غرب المملكة وتشمل مدينة أبها في هذه الأثناء.
وبحسب ما أورده موقع "طقس العرب"، تشهد المدينة وبعض الأحياء المجاورة لها أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالرعد.
وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.
ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة.