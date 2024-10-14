ضعف شبكة الجوال والإنترنت يعزل أهالي مخطط إسكان بيشة ومطالبات بحلول عاجلة

وقال المواطن سالم العمري أحد أهالي مخطط الإسكان الواقع على طريق الرين- الرياض، والتابع لمحافظة بيشة: إنهم فقدوا أهم وسيلة اتصال في العصر الحديث على الرغم من الازدهار الذي يشهده مجال الاتصالات؛ مشيرين إلى أن هذه الخدمة تعد ضرورة ملحة لكل مواطن وكل منزل ولا غنى عنها، مناشدًا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بضرورة التدخل لحل مشكلة ضعف الشبكة لمشغلي الجوال وعدم توفر خدمة الإنترنت، وإنهاء هذا الوضع المستمر لفترة طويلة، على الرغم من أن الحي يشهد نهضة بناء وتشييد منازل حديثة.