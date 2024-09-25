"أمانة المدينة المنورة" تجري 544 اختبارًا للمواد المستخدمة مشروعاتها

أجرت أمانة منطقة المدينة المنورة، 544 اختبارًا فنيًا على 227 عينة من المواد المستخدمة في مشروعات الشركات المتعاقدة، خلال شهر أغسطس الماضي.
جاء ذلك بهدف متابعة الالتزام بمعايير الجودة في مشروعات البنية التحتية.
شملت الاختبارات: التربة والأسفلت والخرسانة؛ لضمان جودة الأعمال ورفع كفاءة المشروعات وتطبيق المواصفات القياسية فيها.
وأوضحت الأمانة أن عينات الخرسانة المفحوصة بلغت 202 عينة والأسفلت 20 عينة، و5 عينات للتربة.
كما تم إجراء 404 اختبارات للتربة، و120 اختبارًا للأسفلت، و20 اختبارًا للخرسانة.
وأوضحت أمانة المدينة المنورة أنها تهدف من خلال إلزام المقاولين بإجراء الاختبارات الهندسية الخاصة بمشروعاتها لتنفيذها بذات جودة عالية؛ لتحقيق مستويات متقدمة في أعمال التنفيذ.