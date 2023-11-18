نيابةً عن خادم الحرمين وولي العهد.. "وزير الاقتصاد" يشارك في حفل تنصيب رئيس المالديف

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - شارك وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، في مراسم حفل تنصيب الرئيس الدكتور محمد معز، رئيسًا لجمهورية المالديف.