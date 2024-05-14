"الخطر الداهم".. "آل شرمة" يطالب بإغلاق المحلات التي تبيع سلعًا مقلدة

ويُلفت "آل شرمة" إلى أضرار السلع المقلدة على اقتصادنا الوطني، ويقول: "أما على الصعيد الاقتصادي، فلا يخفى علينا جميعًا الأضرار التي تترتب على هذه المخالفة، وفي مقدمتها عدم تحصيل الضرائب والرسوم المحددة نظاميًّا، فمعظم تلك السلع مجهولةِ المصدر تدخل بلادنا عن طريق التهريب، كما يتم صنع بعضها -لا سيما الملبوسات- في شقق أو منازل منعزلة، حولتها بعض العمالة غير النظامية إلى مصانع صغيرة بعيدًا عن أعين الجهات المسؤولة.. وهناك جانب غير أخلاقي لهذه التجارة؛ يتمثل في عدم وجود العدالة وسرقة حقوق الغير، فالشركات التي تقوم بصناعة منتجاتها أو تقوم باستيراد السلع بصورة نظامية؛ تنفق مبالغ طائلة لأجل تطوير تلك المنتجات، وتجهيز المصانع، وتوظيف العمالة، ومصاريف الدعاية والإعلان، وغير ذلك من المصروفات.. وفي غمضة عين وبعيدًا عن الرقابة؛ يأتي مجهولون، منحوا ضمائرهم إجازة مفتوحة؛ ليستولوا على حقوق غيرهم عن طريق تصنيع منتجات مشابهة ظاهريًّا؛ لكنها رديئة الصنع، أو استيرادها بمبالغ زهيدة؛ ليقوموا بتسويقها وجني أرباح طائلة بدون وجه حق".