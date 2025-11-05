"البيئة" تحصد المركز الأول في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن جائزة الحكومة الرقمية

في إنجاز رقمي جديد، فازت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمركز الأول في جائزة الحكومة الرقمية لأفضل تبنٍ لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، عن مشروع "منصة استدامة المياه"، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية 2025 الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية في الرياض.
وتسلّم الجائزة معالي نائب الوزير المهندس منصور بن هلال المشيطي، بحضور وكيل الوزارة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي الدكتور عبدالحميد بن عبدالله العليوي، خلال حفل افتتاح النسخة الرابعة من الملتقى، الذي يُعقد خلال يومي 5 - 6 نوفمبر الجاري.
وتميزت الوزارة في مسار التحول الرقمي بفضل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الأداء وتطوير تجربة المستفيدين، إلى جانب عرض أفضل الممارسات الوطنية والدولية التي انعكست بشكل ملموس على جودة الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة.
وأكد وكيل الوزارة لتقنية المعلومات أن هذا التتويج يعكس جهود الوزارة في تطوير حلول ذكية تخدم القطاعات البيئية والمائية والزراعية، من خلال أنظمة تحليل البيانات والنماذج التنبؤية، وبما يدعم الاستدامة ويدفع نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويشهد الملتقى فعاليات متنوعة تشمل جلسات حوارية وورش عمل حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الإعلان عن الفائزين بجوائز الحكومة الرقمية، واعتماد البنية المؤسسية الوطنية، ونتائج مؤشرات كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي.