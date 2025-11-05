"البيئة" تحصد المركز الأول في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن جائزة الحكومة الرقمية

في إنجاز رقمي جديد، فازت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمركز الأول في جائزة الحكومة الرقمية لأفضل تبنٍ لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، عن مشروع "منصة استدامة المياه"، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية 2025 الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية في الرياض.