الرياض.. الانتهاء من تنفيذ الخزن الإستراتيجي للمياه بصلبوخ بسعة مليون م3

وأوضحت الشركة أنّ مشروع منظومة الخزن الإستراتيجي بصلبوخ تضمَّن تنفيذ (6) خزانات مياه أسطوانية بسعة تقريبية بلغت (167) ألف م3 لكل خزان، ومحطة ضخ بقدرة (150) ألف متر مكعب في اليوم؛ مبينةً أن المشروع يعمل بكامل طاقته الاستيعابية البالغة مليون م3، وذلك لدعم تغذية عملائها بالمياه في عددٍ من أحياء شمال مدينة الرياض.