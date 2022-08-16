"منشآت" شريكٌ لريادة الأعمال في المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية

وتقدم "منشآت"، ثلاث ورش عمل يوميًّا، أبرزها: استراتيجية التجارة الإلكترونية، والتحول السحابي للشركات، وأدلة تشغيل المتاجر؛ حيث يأتي ذلك لمناقشة أبرز الفرص المتاحة في ممارسة التجارة الإلكترونية وطرح أهم التحديات وطرق معالجتها؛ فيما ستستعرض "منشآت" منصة "مزايا" التي صُممت بهدف تقديم خدمات متنوعة بأسعار منافسة ومدعومة جزئيًّا أو كليًّا، تُسهم في نمو المنشآت واستقرارها، ودعم نجاح أعمالها، ورفع جودة الخدمات المقدمة لها؛ وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.