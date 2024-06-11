أمانة جدة توضح: 6 مواقع لبيع الأنعام بالسيارات المتنقلة خلال موسم الحج.. تعرّف عليها

وأكدت الأمانة أن نقاط بيع الأنعام المؤقتة ستكون موزعة في أنحاء المحافظة ويسمح من خلالها البيع عبر السيارات المتنقلة، كما روعي في تلك المواقع عدم إعاقة الحركة المرورية وخدمة أكبر شريحة من سكان المدينة، وكذلك تنظيم عمليات البيع وعدم السماح بالبيع العشوائي والعمل على معالجتها بما يضمن تعزيزًا أمنًا واستدامة الغذاء وضمان مرونة البيع