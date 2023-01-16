وفد المملكة رفيع المستوى يبدأ زيارته لدافوس اليوم للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي

يبدأ اليوم الوفد السعودي رفيع المستوى زيارته إلى مدينة دافوس السويسرية؛ للمشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023.
يرأس وفد المملكة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بهدف تعزيز التعاون الدولي وإيجاد مزيدٍ من الحلول المشتركة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، من خلال اجتماعات المنتدى التي ستعقد ابتداءً من اليوم 16 حتى 20 يناير، تحت شعار "التعاون في عالم غير مترابط".
ويسلط الوفد الذي يضم الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد، الضوء خلال مشاركته في المنتدى هذا العام على التقدم المحرز في إطار رؤية السعودية 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تستهدف الوصول لاقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك مع العالم وآلية تجاوز التحديات التي فرضتها الجائحة والحلول والممارسات التي طورتها المملكة للحفاظ على أدائها في مواجهة التحديات.
ويناقش الوفد السعودي في مشاركاته خلال الجلسات الحوارية الحاجة إلى الاستثمار في الحلول التحولية لدفع عجلة التنمية المستدامة حول العالم، وتعزيز مرونة التبادل التجاري وسلاسل الإمداد، والتأكيد على أهمية ضمان شمولية أمن الطاقة للجميع.