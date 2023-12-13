"الملاح" يحصد كأس الملك عبدالعزيز لشوط فئة "جير بيور فرخ محترفين" بالصقر "0016"

وحصد الصقّار عبدالله بن صالح العريفج كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة جير بيور قرناس مُلاك عبر الصقر "الحوت"، وجاء ثانيًا فهد بن سلطان المري، وفي المركز الثالث راشد بن فهد القريني، ونال الصقّارُ ماجد بن معجب الهويشلي كأسَ الملك عبدالعزيز عن شوط فئة "قرموشة جير فرخ مُلاك" بالصقر "جهام"، محقّقًا المركزين الأول والثاني، وجاء ثالثًا الوليد بن عيسى الدوسري، بينما فاز الصقّار محمد بن راشد البوعينين بكأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة "قرموشة جير قرناس مُلاك" بالصقر "A9"، وحلّ ثانيًا سالم بن جابر المري، وعبدالرحمن بن هليل العنزي، في المرتبة الثالثة.