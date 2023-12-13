"الملاح" يحصد كأس الملك عبدالعزيز لشوط فئة "جير بيور فرخ محترفين" بالصقر "0016"

اكتمل، اليوم، عدد المتأهلين الـ37 للمشاركة في شوطَيْ "سيف الملك"، اللذين سيُقامان غدًا الخميس في نهائي مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، وتتجاوز قيمة جوائزهما "1.8" مليون ريال.
وشهد اليومُ السادس عشر من المهرجان، الذي يُنظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم "شمال مدينة الرياض"، إقامةَ 12 شوطًا في الأشواط النهائية لمسابقة الملواح للمحليين، بمشاركة أكثر من "90" صقرًا، تأهّل فيها 12 مشاركًا لينضمّوا إلى 25 من أصحاب المركز الأول في الأشواط النهائية للمسابقة من الحاصلين على "كؤوس الملك عبدالعزيز".
وحقّق الصقّارُ أمين بن عبدالله الملاح، كأسَ الملك عبدالعزيز لشوط فئة "جير بيور فرخ محترفين" من خلال الصقر "0016"، محققًا المركزين الأول والثالث، وجاء ثانيًا برغش بن محمد المنصوري، وعاد الملاح ليفوز بكأس الملك عبدالعزيز لشوط "فئة جير بيور قرناس محترفين" بصقره "دجا"، وحل ثانيًا برغش المنصوري، ثم ارميزان بن عبدالله الدوسري، ونال الصقّار "نور بن غزاي المطيري" بكأس الملك عبدالعزيز قرموشة جير فرخ محترفين بالصقر "الرفيعة"، تلاه أمين الملاح، وفهد بن محمد المنصوري.
وعاد أمين الملاح لمنصات التتويج من خلال الفوز بكأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة قرموشة جير قرناس محترفين بالصقر "الدرعية"، محقّقًا المرتبتين الأولى والثالثة، وجاء ثالثًا برغش المنصوري. وحصد الصقّارُ فيصل بن مقحم القحطاني كأسَ الملك عبدالعزيز عن شوط فئة "جير بيور فرخ مُلاك مفتوح" بصقره "RUH19"، وجاء محمد بن محسن المري في المركز الثاني، ومحمد بن سعيد المطيري ثالثًا، كما فاز الصقّار سعد بن إبراهيم البوعينين بكأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة "جير بيور قرناس مُلاك مفتوح" بالصقر "B9"، تلاه فيصل بن ناصر بن جمعة، ثم عبدالله بن حسن الفضلي.
وحقّق الصقّارُ عبدالله حسن الفضلي كأسَ الملك عبدالعزيز عن شوط فئة "قرموشة جير فرخ مُلاك مفتوح" بصقره "أسطورة"، تلاه محمد بن غزاي المطيري، وحلّ ثالثًا محمد بن فهد الموسى، ونال الصقّارُ سهل بن ماجد الدوسري كأسَ الملك عبدالعزيز عن شوط فئة "قرموشة جير قرناس مُلاك مفتوح" عبر الصقر "G448"، تلاه عبدالله بن محيسن المطيري، وثقل بن هجرس الدوسري، فيما فاز الصقّار سعد بن برجس الحارثي بكأس الملك عبدالعزيز جير بيور فرخ مُلاك بصقره "B85"، وحلّ ثانيًا راشد بن زومان الهاجري، وفهد بن محمد الدوسري في المركز الثالث.
وحصد الصقّار عبدالله بن صالح العريفج كأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة جير بيور قرناس مُلاك عبر الصقر "الحوت"، وجاء ثانيًا فهد بن سلطان المري، وفي المركز الثالث راشد بن فهد القريني، ونال الصقّارُ ماجد بن معجب الهويشلي كأسَ الملك عبدالعزيز عن شوط فئة "قرموشة جير فرخ مُلاك" بالصقر "جهام"، محقّقًا المركزين الأول والثاني، وجاء ثالثًا الوليد بن عيسى الدوسري، بينما فاز الصقّار محمد بن راشد البوعينين بكأس الملك عبدالعزيز عن شوط فئة "قرموشة جير قرناس مُلاك" بالصقر "A9"، وحلّ ثانيًا سالم بن جابر المري، وعبدالرحمن بن هليل العنزي، في المرتبة الثالثة.