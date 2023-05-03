برعاية الملك.. مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن تنطلق بدورتها الـ43 في صفر

ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لرعايتهما وعنايتهما بالقرآن الكريم، مشيرًا إلى أن المسابقة تأتي امتدادًا لما تقدمه هذه الدولة المباركة من تحفيز لأبناء المسلمين في مختلف دول العالم على التنافس الشريف في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده وتفسيره.