مجلس شؤون الأسرة: المرأة السعودية أصبحت أكثر تمكيناً في ظل رؤية 2030

أكد مجلس شؤون الأسرة أنه في ظل رؤية السعودية 2030 أصبحت المرأة السعودية أكثر تمكيناً، وذلك نتاج الإصلاحات التي أحدثتها رحلة التحول.
وقال المجلس اليوم: أطلقت الرؤية سياسات لإزالة العوائق امام تنقل المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، مما حسن حياة المواطنين وأسرهم بشكل كبير.
وأضاف: تجلى ذلك في منح المرأة حق القيادة ومنح المرأة حق الالتحاق بالقوات المسلحة، وإلغاء حاجة المرأة للحصول على إذن ولي الأمر للعمل، والسفر إلى الخارج والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والزواج أو الانتقال إلى منزل جديد، وتقديم الحماية القانونية ضد التمييز في الوظائف أو الحصول على الخدمات المالية وضد الفصل من العمل أثناء الحمل أو إجازة الأمومة وضد التحرش الجنسي.