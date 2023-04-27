مجلس شؤون الأسرة: المرأة السعودية أصبحت أكثر تمكيناً في ظل رؤية 2030

وأضاف: تجلى ذلك في منح المرأة حق القيادة ومنح المرأة حق الالتحاق بالقوات المسلحة، وإلغاء حاجة المرأة للحصول على إذن ولي الأمر للعمل، والسفر إلى الخارج والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والزواج أو الانتقال إلى منزل جديد، وتقديم الحماية القانونية ضد التمييز في الوظائف أو الحصول على الخدمات المالية وضد الفصل من العمل أثناء الحمل أو إجازة الأمومة وضد التحرش الجنسي.