"أمانة الرياض" تدعو ملاك الأراضي الفضاء على 10 طرق بالعاصمة لتسويرها وتعزيز أنسنة المدينة

وتنقسم خطة الأمانة لتسوير الأراضي الفضاء على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى: طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، بدءًا من تقاطع الدائري الشرقي حتى تقاطع طريق الجنادرية، وطريق الملك عبدالله، بدءًا من تقاطع طريق الملك خالد حتى تقاطع طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، وطريق الديوان بدءًا من تقاطع طريق مكة المكرمة حتى تقاطع شارع وادي حنيفة، وطريق الملك سعود بدءًا من طريق مكة المكرمة حتى تقاطع طريق الملك خالد، وطريق الدائري الجنوبي بدءًا من تقاطع حمزة بن عبدالمطلب، حتى مخرج الدائري الثاني.