"أمانة الرياض" تدعو ملاك الأراضي الفضاء على 10 طرق بالعاصمة لتسويرها وتعزيز أنسنة المدينة

دعت أمانة الرياض ملاك الأراضي الواقعة على (10) طرق للمبادرة واستخراج التصريحات اللازمة وتسوير الأراضي المستهدفة؛ لتعزيز أنسنة المدينة، الحفاظ على جمالياتها، عبر زيارة البوابة الإلكترونية، تجنبًا لفرض الجزاءات على المواقع المخالفة.
وتنقسم خطة الأمانة لتسوير الأراضي الفضاء على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى: طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، بدءًا من تقاطع الدائري الشرقي حتى تقاطع طريق الجنادرية، وطريق الملك عبدالله، بدءًا من تقاطع طريق الملك خالد حتى تقاطع طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، وطريق الديوان بدءًا من تقاطع طريق مكة المكرمة حتى تقاطع شارع وادي حنيفة، وطريق الملك سعود بدءًا من طريق مكة المكرمة حتى تقاطع طريق الملك خالد، وطريق الدائري الجنوبي بدءًا من تقاطع حمزة بن عبدالمطلب، حتى مخرج الدائري الثاني.
وتشمل المرحلة الثانية كل من: طريق الملك سلمان بدءًا من تقاطع طريق الملك خالد حتى تقاطع طريق المطار، وطريق الملك فهد بدءًا من تقاطع طريق الملك سلمان حتى تقاطع الدائري الجنوبي، وطريق الملك خالد بدءًا من تقاطع طريق الملك سلمان حتى تقاطع طريق الأمير طلال بن عبدالعزيز، وطريق الدائري الشمالي بدءًا من تقاطع طريق الملك خالد حتى تقاطع الدائري الشرقي، وطريق الدمام بدءًا من تقاطع طريق الجنادرية حتى تقاطع طريق الدائري الشرقي.